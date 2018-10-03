Adana'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Adana Lezzet Festivali'ne yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Festivalimiz, kentimize gelecek insanlara Adana'nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkan tanırken, aynı zamanda gastronomi dünyasını da buluşturacak" dedi.

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali'nin önemli paydaşlarından olan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla festivalde sunulacak yöresel lezzetleri tanıttı. Yöresel yemekler ve tatlılardan oluşan Adana'nın lezzetleri, yapılan sunumun ardından davetlilere ikram edildi.

2. Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala yöresel lezzetlerin tanıtıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan ADAPER Başkanı Derviş Göçmen, Çukurova'nın 8 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik ettiğini, mutfak kültürünü gastronomi şölenine dönüştüren Adana Lezzet Festivali'nin 2'ncisi gerçekleştirileceğinin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Adana Lezzet Festivali'nde yöresel lezzetlerin tanıtıldığını belirterek, "İçli köfte, analı kızlı, şırdan, haşlama ve bici bici tatlısının coğrafi işaret belgesiyle tescil edilerek koruma altına alınması için harekete geçen derneğimiz Adana Lezzet Festivali'nde, yine kentimizin eşsiz mutfak kültürünü ve lezzetlerini geniş bir yelpazede tanıtacak" ifadelerini kullandı.

ADAPADER ailesinin, Adana Lezzet Festivali'nde de damak çatlatan lezzetleriyle lokomotif görev üstleneceğine dikkat çeken Göçmen, "Tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak Adana Lezzet Festivali'ne tüm lezzet tutkunlarını davet ediyoruz. Çünkü bu dev etkinliğimiz kentimize gelecek insanlara Adana'nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkan tanırken, aynı zamanda gastronomi dünyasını da buluşturacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk olarak 2. Adana Lezzet Festivali'nde tanıtılacak olan lezzetlere de değinen Göçmen, biber reçeli ve domates tatlısı hakkında bilgiler verdi.