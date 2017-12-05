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05 Aralık 2017 15:26

Adanaspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Adanaspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

05 Aralık 2017 15:26

Lig’in 15. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Elazığspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Çatalan Tesisleri’nde, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular topla devamlılık çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu-beyazlı futbolcular çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Turuncu-beyazlılar, hazırlıklarını 6 Aralık Çarşamba günü Çatalan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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