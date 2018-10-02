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Adanaspor ara vermeden çalışmalara başladı

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Adanaspor, 1-0 kazandığı Giresunspor maçının ardından ara vermeden Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


Turuncu-beyazlı ekip ligin 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, rejenerasyon çalışması ile başladı. Çalışmalar yarım saha oyun ile son buldu.


Adanaspor, Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını yarın öğle saatlerin yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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