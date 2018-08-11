Adanaspor Başkanı ile taraftarlar arasında gerginlik

Lig’in ilk haftasında haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor maçının ilk yarı düdüğüyle birlikte, Adanaspor Başkanı Bayram Akgüli ili taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Kapalı Maraton tribününde bulunan Adanasporlu taraftalar, hemen yan tarafta protokol tribününde oturan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül’e "İstifa istifa", ardından da “Bayram Akgül’ü istemiyoruz” diye sloganlar attı. Ardından Başkan Akgül ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar protokol tribününe girmek isterken güvenlik güçleri duruma engel oldu. Kapalı Maraton Tribünü içerisine giren çevik kuvvet polisleri, protokol tribünü ve taraftar arasında duvar oldu.

Bayram Akgül ise taraftarlara, ”Adana bu yaptıklarımıza layık değil diyerek” tepki gösterdi.