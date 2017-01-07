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07 Ocak 2017 13:24

Adanaspor, Belek’te sıkı çalışıyor

Adanaspor, Belek’te sıkı çalışıyor

07 Ocak 2017 13:24

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını istediği gibi tamamlayamayan Adanaspor, ikinci yarı çalışmalarını sürdürüyor. Adanaspor hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
İkinci devre çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren turuncu-beyazlı ekip, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. İdmanın ana bölümünde dairesel çabukluk kuvvet çalışması yapan Adanaspor, 1 saat 30 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle sonlandırdı.
Çukurova temsilcisi, yarın saat 16:00’da Sueno Hotels Golf Belek Otel’de TFF 1.Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

"İkinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyoruz"
Adanaspor’un deneyimli Macar oyuncusu Vlademir Koman, devre arasını en iyi şekilde geçirmek istediklerini belirtti. Takım arkadaşlarıyla birlikte sıkı bir kamp geçirdiklerini ifade eden Koman, "Çok zor bir ilk yarı geçirdik. Kayserispor ve Medipol Başakşehir maçlarında çok iyi reaksiyon gösterdik. Neler yapabildiğimizi sahada herkes gördü. Devre arasında çok çalışıp, ikinci yarıya çok iyi bir giriş yapmak istiyoruz." dedi. Levent Şahin’in gelmesinin takıma iyi bir hava kattığını da belirten Koman, "Levent hocamız çok karakterli bir insan. Göreve başlar başlamaz bize fikirlerini, düşüncelerini anlattı. Geldiği günden bu yana bizimle birebir konuşmalar yapıyor. Kariyeri ve yaptığı işler ortada. Hocamızla ligde iyi bir çıkış yapmak istiyoruz. Emin ellerde olduğumuzu biliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.



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