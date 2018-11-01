Adanaspor, Denizli yolcusu

Adanaspor, Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için yarın Adana'dan ayrılacak.
Turuncu-beyazlı takım bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, nezaretinde yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor kafilesi yarın sabah saatlerinde havayoluyla müsabakanın oynanacağı Denizli şehrine gidecek. Turuncu-beyazlı takım burada son çalışmasını yapıp konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka olacak.