Adanaspor, 'derbiye' hazırlanıyor

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Adanaspor, 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile oynanacak derbinin hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkllarına 4 günlük iznin ardından, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, yenileme antrenmanı yapıldı.
Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını 15 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.