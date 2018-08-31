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31 Ağustos 2018 09:29

Adanaspor, İzmir’e gidiyor

Spor Toto 1.

Adanaspor, İzmir’e gidiyor

31 Ağustos 2018 09:29

Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Altay maçı için yarın İzmir’e gidecek.


Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Turuncu-beyazlı takım taktik çalışma yaptı.


Adanaspor’un yeni transferi Doğanay Kılıç da takımla beraber çalışmalara başladı. Turuncu-beyazlılar, yarın son çalışmasını Adana’da yapıp öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul’a gidecek. Çukurova ekibi İstanbul’da konaklayacağı otelde kampa girip maç saatini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Afjet Afyonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve bu hafta Altay maçında cezalı durumuna düşen Berkan Yıldırım kadroda yer alamayacak. Cumartesi günü saat 21.45’de İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Burak Şeker yönetecek.




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