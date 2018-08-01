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01 Ağustos 2018 13:34

Adanaspor, kampta sona yaklaştı

Spor Toto 1.

Adanaspor, kampta sona yaklaştı

01 Ağustos 2018 13:34

Lig ekiplerinden Adanaspor, Bolu Termal’de sürdürdüğü üçüncü etap kampında sona yaklaştı.


Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip taktik idmanı yaptı. Basına açık olarak gerçekleşen antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.


Adanaspor’un dördüncü hazırlık maçı yarın saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile olacak. Çukurova ekibi 3 Ağustos Cuma günü yapacağı son antrenmanla 35 gün süren Bolu kampını tamamlayacak ve Adana’ya dönecek. 2 gün izne ayrılacak olan futbolcular, 6 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde toplanarak Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarına başlayacak.




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