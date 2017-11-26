Adanaspor kupa maçı hazırlıklarına başladı

Tur maçında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 15.00’de başladı ve 1 saat 15 sürdü.

Teknik Direktör Kemal Kılıç antrenman öncesi oyuncularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun ve çift kale maç yapan turuncu-beyazlı takım antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.

Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını 27 Kasım Pazartesi günü Çatalan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.