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26 Kasım 2017 16:34

Adanaspor kupa maçı hazırlıklarına başladı

Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Adanaspor kupa maçı hazırlıklarına başladı

26 Kasım 2017 16:34

Tur maçında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 15.00’de başladı ve 1 saat 15 sürdü.


Teknik Direktör Kemal Kılıç antrenman öncesi oyuncularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun ve çift kale maç yapan turuncu-beyazlı takım antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.


Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını 27 Kasım Pazartesi günü Çatalan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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