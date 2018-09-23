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Adanaspor Taraftar Derneği Başkanına silahlı saldırı

Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.


Alınan bilgiye göre, saat 12.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81133. Sokak'taki Saray Apartmanı otoparkında Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli iki şahıs tarafından sağ bacağından silahla vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Gül, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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