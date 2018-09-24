Adanaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile yolları ayırdı

Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Teknik Direktör Cihat Arslan ile bir araya gelerek bazı konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Görüşme sırasında Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Cihat Arslan'a bugüne kadar katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz" denildi.

Sezona, Teknik Direktör Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor, ligin 6 haftasında galibiyet yüzü görmedi. 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligin en altındaki 1 puanlı Kardemir Karabükspor'un üstünde yer alan turuncu beyazlıları, Giresunspor maçına Antrenör Ali Asım Balkaya hazırlayacak.