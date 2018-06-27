Adanaspor Teknik Direktörü Arslan: “4 transfer yapmak zorundayız”

5. transfer de gücümüze güç katacak” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeni sezonun ilk antrenmanında takım ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduklarını söyleyen Teknik Direktör Arslan, “Başarmak için geldik. Başarmak için de enerjimiz ve takım olarak yeterliliğimiz var. Arkamızda çok büyük bir kitle, koca bir şehir var. Bunlar bizi motive edecek şeyler. Tabi eksiklikler var ama biz hep olayın pozitif tarafına bakarız. Bu sene inşallah güzellikler bizi bekliyor” diye konuştu.

Transferle ilgili planları olduğunu söyleyen Cihat Arslan, “5 yabancı üzerinde duruyoruz. 5 yabancıyla oynamak istiyoruz. Çünkü 10 tane yabancı olunca 5’ini kullanıp geri kalan 5’i dışarıda bırakınca kağıt üzerinde 10 ama sahada 5 realitesi var, biz bunu o şekilde yapmak istemiyoruz. Çünkü maç oynayan oyuncu mutlu oluyor, oynamayan mutsuz oluyor. Her kadroyu açıkladığımızda 5 mutsuz yabancıyla yol almak istemiyoruz. Hem başkanımıza hem oyunculara hem bize yazık” ifadelerini kullandı.

Takıma daha gelecek oyuncular olduğunu ama transferde çok da acele etmeyeceklerinin altını çizen Arslan, şunları söyledi:

“Eksiğimize göre adam alacağız. Sadece buraya gelsin istemiyorum. Buraya gelen bu takımı, şehri, formayı kabul edecek. Bunun ötesinde fedakarlıkta bulunacak. Bu profilde oyuncu arıyoruz. Transferler olacak. Taraftarımız merak etmesin çalışmalarımız var. Biz 4 transferi kesin yapmak zorundayız. Sol bek, orta saha, sağ ön ve santrfor almak zorundayız. 5. transfer de gücümüze güç katacak.”

Teknik Direktör Arslan, iyi bir golcü için çalışmaları olduğunu, hem Türk hem yabancı golcü için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.