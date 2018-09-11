Adanaspor Teknik Direktörü Arslan futbolcularına güveniyor

Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, deplasmanda karşılaşacakları İstanbulspor maçından puan veya puanlar alacaklarına inandığını, bu konuda futbolcularına güvendiğini söyledi.

Cihat Arslan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptıkları çalışmalar ve hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Arslan, eksiklerini giderdiklerinin altını çizerek, “Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor ile oynadığımız hazırlık maçında bazı oyuncularımın fiziksel eksiklerini kapatma şansı elde ettik. Pas yüzdemiz arttı ve oynadığımız ilk üç maça göre şimdi daha da hazırız. Tek handikap sakatlık ve antrenman eksikliği nedeniyle forvet hattımızın hazır olmaması. Diğer türlü alternatiflerimiz arttı. Şu an itibariyle kendimizi daha güçlü hissediyoruz” diye konuştu.

15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları İstanbulspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, bu maçın Adanaspor için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Karşılaşmadan mutlaka puan veya puanlar almaları gerektiğini ifade eden Arslan, oyuncularına güvendiğini belirtti.