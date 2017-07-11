Adanaspor testten geçti

Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adanaspor, laktat testinden geçti. Turuncu-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam saatlerinde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Lig takımlarından Adanaspor’un sezon başı kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Abdülaziz Solmaz, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve Adanaspor’da başarılı bir sezon geçireceğine inandığını belirtti.

Takımda iyi ilişkiler kurduğunu ifade eden Solmaz, "Burada bir aile ortamı var ve takıma çabuk uyum sağladım. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Daha önceden tanıştığım arkadaşlarımla beraber oynamak beni mutlu ediyor. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var. Yeni bir takıma gelmek heyecan verici ve güzel bir duygu. Adanaspor ile tekrardan Süper Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.