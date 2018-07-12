Adanaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu Termal Otel’inde, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular el topu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde orta ve şut çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak sabah idmanını tamamladı.

Adanaspor, bu akşam saat 19.00’da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.