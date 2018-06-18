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18 Haziran 2018 10:28

Adanaspor’da bin 100 sporcu ile futbol şenliği

‘Adanaspor Futbol Şenliği’ bin 100 sporcunun katılımıyla başladı.

Adanaspor’da bin 100 sporcu ile futbol şenliği

18 Haziran 2018 10:28


Her yıl düzenlenen ‘Adanaspor Futbol Şenliği’ bugün sabah saatlerinde Gençlik Stadı’nda yoğun katılım eşliğinde başladı. Altyapıda her yıl A takıma oyuncu kazandıran Adanaspor sezon öncesinde 10 futbol okulu ve yaklaşık bin 100 sporcunun katılımıyla ‘futbol şenliği’ düzenledi.


Altyapı sorumlusu Eyüp Arın, şenlik karnavalı adı altında futbol okullarının bir araya gelip kaynaştığını ifade etti. Düzenlenen şenlikte sporcu velileri tribünlerde yer alarak çocuklarına destek verdi. Şenlikte öğrencilerin futbol dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için bilgi ve eğlence dolu değişik etkinlikler de düzenlenecek.




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