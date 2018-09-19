Adanaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 4'e 3 gerçekleşen pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun oynayan Turuncu-beyazlı takım taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesi Reşatbey Tatlıcı Zeki'nin sahibi Mükrima Altınok teknik heyete ve futbolculara tatlı ikramında bulunarak Boluspor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Çukurova ekibi, Cumartesi günü saat 19.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.