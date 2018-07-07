Adanaspor’da ’Dünya Adanasporlular Günü’ kutlandı

Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, antrenman öncesi 7 Temmuz ’Dünya Adanasporlular Günü’nü kutladı.
Bolu’da bir otelde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, yan top ve pas çalışmalarının ardından dar alanda taktiksel oyun oynanarak antrenmanı tamamladı. Turuncu-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Adanaspor camiasının her sene kutladığı "7 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü’nü Teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesi kutladı.