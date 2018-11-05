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Adanaspor'da Gazişehir maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde saat 10.00'da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan topla devamlılık çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı. Turuncu-beyazlılarda Renan Diniz takımdan ayrı fitness çalışırken Gökhan Sazdağı ise düz koşu yaptı.


Adanaspor, hazırlıklarını 6 Kasım Salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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