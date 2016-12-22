Adanaspor’da hazırlıklar son aşamaya geldi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Adanaspor, hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. İkinci bölümde yan top çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı dar alanda çift kale maç yaparak sonlandırdı.

Turuncu-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da Osman Yereşen Tesisler’inde yapacağı antrenmanla noktalayacak.