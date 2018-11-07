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Adanaspor'da hazırlıklar sürüyor

Adanaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan core çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.


Adanaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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