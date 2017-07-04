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04 Temmuz 2017 10:08

Adanaspor’da iki transfer birden

TFF 1.

Adanaspor’da iki transfer birden

04 Temmuz 2017 10:08

Lig ekiplerinden Adanaspor, Kocaeli Birlikspor’dan Uğur Daşdemir ve Şanlıurfaspor’dan Abdülaziz Solmaz’ı transfer etti.


Turuncu-beyazlılar, son olarak Spor Toto 2. Lig’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Uğur Daşdemir ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Uğur Taşdemir, "Adanaspor’da olmaktan çok mutluyum. Allah’ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum" dedi.


En son Şanlıurfaspor’da forma giyen tecrübeli oyuncu Abdülaziz Solmaz ile Adanaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abdülaziz Solmaz, "İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül’e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor’u hak ettiği yere taşımak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.




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