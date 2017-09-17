Adanaspor’da kupa mesaisi başladı

Lig takımlarından Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kozan Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde, Osman Yereşen Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman saat 09.00’da başladı ve 1 saat sürdü. Manisaspor maçının on birinde başlayan oyuncular yenileme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yaptıkları antrenmanla tamamladı. Turuncu-Beyazlılar, Kozan Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.