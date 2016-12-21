Adanaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Eyüp Arın yönetiminde başlayan antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde orta ve şut çalışması yapan turuncu-beyazlı futbolcular, 1 saat 30 dakika süren antrenmanı dar alanda çift kale maç yaparak noktaladı.

Öte yandan sakatlığı düzelen Tevfik Altındağ takımla birlikte çalışmalarına başladı. Adanaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın saat 15:00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.