Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 11:57

Adanaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, Spor Toto 1.

Adanaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

12 Ağustos 2018 11:57

Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesislerinde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde saat 9.30’da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.


Dün akşam oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ve koşu antrenmanıyla başladı. Daha sonra arttırma ve şut çalışması yapan futbolcular bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Turuncu-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını 13 Ağustos Pazartesi günü Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç