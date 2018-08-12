Adanaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesislerinde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde saat 9.30’da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Dün akşam oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ve koşu antrenmanıyla başladı. Daha sonra arttırma ve şut çalışması yapan futbolcular bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını 13 Ağustos Pazartesi günü Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.