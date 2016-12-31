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31 Aralık 2016 13:54

Adanaspor’da yüzler gülüyor

Adanaspor’da yüzler gülüyor

31 Aralık 2016 13:54

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) A Grubu’nda mücadele eden Adanaspor, yılın son antrenmanını yaparken, teknik kadro ile oyunculara önce tatlı daha sonra moral yemeği verildi.
Menderes Spor Salonu’nda yapılan antrenman sonrasında takım kaptanı Gökhan Talu Yağan ile Başantrenör Dursun Bilici’ye kendi elleriyle tatlı ikram eden Genel Menajer Şevket Erden, “2016 yılının son çalışmasını eksiksiz tamamladık. Yeni yılda farklı bir Adanaspor izlettirmek istiyoruz. Her günümüzün böyle mutluluk dolu ve ağız tadında olması dileklerimizle tüm spor camiasının ve taraftarlarımızın yeni yılını kutluyoruz” diye konuştu.
Antrenman sonrasında ünlü Dede Kebap Restaurant’ta yenilen moral yemeğinin ardından oyuncular ile teknik kadroya 2 gün izin verildi.



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