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20 Eylül 2017 09:24

Adanaspor’dan anlamlı farkındalık

Adanaspor Kulübü, sağlık sorunları sebebiyle çalışamayan ve geçimini engelli maaşı ile sağlamaya çalışan Yusuf Tezcan ve 8 çocuğunu Osman Yereşen Tesisleri’nde ağırladı.

Adanaspor’dan anlamlı farkındalık

20 Eylül 2017 09:24


Basında yer alan, “Yusuf Tezcan 350 TL maaşla 7 çocuğunu okutuyor” haberi üzerine Adanaspor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi başlattı. Antrenman öncesi teknik ekip ve oyuncular ile buluşan Yusuf Tezcan, Adanaspor Kulübünün yapmış olduğu davranıştan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.


Yusuf Tezcan, ”Geçimimi şoförlük yaparak sağlıyordum. Önce belimden sonra beynimden ameliyat olduğum için çalışamaz durumuna geldim. Bir süre sonra da akciğerimde kist oluştuğu için patlama riskinden dolayı hiç iş yapamaz oldum. Adanaspor Kulübünün yapmış olduğu bu davranış, beni ve çocuklarımı çok mutlu etti. En küçük iki oğlum Adanaspor Altyapısı’nda futbol oynuyordu. Maddi sıkıntılarımdan dolayı oğullarımı futboldan almak zorunda kaldım. Allah razı olsun Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül’ün bu duruma hassasiyetle yaklaşması sayesinde çocuklarım tekrar altyapıya alındı. Hem maddi hem manevi yanımızda oldular. Çocuklarım Ali ve Bektaş memleketlerinin takımı için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Başkanımız Bayram Akgül’e, hocalarıma ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ederim. İyi ki varlar” dedi.


Adanaspor takım kaptanı Tevfik Altındağ, “Yusuf Tezcan abimiz ve ailesine Adanaspor’un kapısı her zaman açıktır. Kardeşlerimiz Ali ve Bektaş artık futbol oynayabilecekler. Ben ve takım arkadaşlarım 8 kardeşimizin mutluluğu için elimizden geleni yapacağız, bugün onlarla antrenmanda olmaktan mutluluk duyduk, kendilerini ilk iç saha maçımız olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına da davet ettik” diye konuştu.




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