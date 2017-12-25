Adanaspor’un, devre arası kamp programı belli oldu

00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde antrenmanını gerçekleştirdi.

Çalışmalarını 4 gün boyunca Adana’da sürdürecek olan Turuncu-Beyazlı takım, 2 Ocak Salı günü kamp için Antalya Belek Papillon Ayscha Hotel’e gidecek. 12 Ocak Salı gününe kadar kamp hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Adanaspor, burada hazırlıklarını bitirdikten sonra TFF 1.Lig’in 18. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı için müsabakanın oynanacağı Denizli şehrine gidecek.

Adanaspor, devre arası Belek kampında yapacağı hazırlık maçını 6 Ocak saat 17.00’da Balıkesirspor ile oynayacak.