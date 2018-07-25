Adanaspor’un ikinci hazırlık maçı yarın

Lig takımlarından Adanaspor, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde üçüncü etap kamp çalışmalarına devam eden turuncu-beyazlılar, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalışması, minyatür kalede maç ve dar alanda tek kale maç yapan futbolcular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.

Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor’un ikinci maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da Bolu’da Gençlerbirliği ile olacak.