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25 Temmuz 2018 14:04

Adanaspor’un ikinci hazırlık maçı yarın

Spor Toto 1.

Adanaspor’un ikinci hazırlık maçı yarın

25 Temmuz 2018 14:04

Lig takımlarından Adanaspor, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde üçüncü etap kamp çalışmalarına devam eden turuncu-beyazlılar, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalışması, minyatür kalede maç ve dar alanda tek kale maç yapan futbolcular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.


Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor’un ikinci maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da Bolu’da Gençlerbirliği ile olacak.




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