Lig takımlarından Adanaspor, Bolu Termal Otel’inde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Adanaspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çift kale elle top tutma oyunu oynayan turuncu-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Adanaspor’un yeni transferleri Emre Can Coşkun ve Enes Akyol takımla birlikte çalışmalara başladı.

Adanaspor’un üçüncü hazırlık maçı yarın saat 11.00’de Bolu Termal Otel’inde Lig takımlarından Osmanlıspor ile olacak.