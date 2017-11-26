Adana’ya 2.7 milyar dolarlık Gıda Organize Bölgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projenin hayata geçmesiyle şehir içinde olumsuz şartlarda çalışan tesisler OSB’ye taşınarak daha geniş ve ileri teknolojide faaliyetlerini sürdürecek.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Alican Yamanyılmaz, yer sıkıntısı yaşayan sektör temsilcilerinin istekleri doğrultusunda Gıda İhtisas OSB’si kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Mahalle arasında kalan firmalar var. Şehrin içinde üç katlı binada günde 5-6 ton mal üretip ihracat yapan firmalar var. Taşıma maliyetleri yüksek olduğu için firma yeni bir yere taşınamıyor ve büyüyemiyordu. Kapasitesini de arttıramayınca ister istemez ihracata da cevap veremiyor. 2018’de hizmete girecek olan OSB ile bu soruna son vereceğiz. OSB’ye gelecek firmaların hepsi ihracatçı. Yeni çeşit yeni ürünler imal edecek kapasitesini arttıracak” diye konuştu.

“5 bin dönüm alanda hizmet verecek”

İlk başta 50 firmanın başvurduğunu, daha kuruluş aşamasında iken bu sayının 80’e çıktığını ifade eden Yamanyılmaz, yurt dışından da talep aldıklarını vurguladı. Yatırımcıların ilgisinden dolayı 3 bin dönüm olarak düşünülen OSB’yi 5 bin dönüme çıkardıklarını kaydeden Alican Yamanyılmaz, “Kanatlı, beyaz ve kırmızı et ile su ürünleri diye düşündük ancak gelen taleplerden dolayı her türlü gıda ürünü yer alacak. Ortadoğu pazarı gibi hem dinamik hem de talepkar olan büyük bir pazara yakın olmamız en büyük avantaj” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 katma değerli ürünler üretilecek”

Yapılacak yatırım tutarının ilk etapta 2 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Tarım ve tarımsal ürünlerde gıda konusunda üretken bir şehir konumundaki Adana çekim merkezi olacak. Adana’da gerçekleştirilen ihracatın 3’te 1’ini gıda ürünleri oluşturuyor. Bu tesisler devreye girdiğinde gıdanın ihracattaki payı yüzde 50’yi geçecek. Yüzde 100 katma değerli ürünler üretilecek. Beklentilerimiz 2-3 yıl sonra ihracata yıllık 600-700 milyon dolarlık yeni katkı oluşturmak” diye konuştu.

Yamanyılmaz, Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Sarıçam ilçesi Göztepe mevkisinde kurulmasının planlandığını sözlerine ekledi.