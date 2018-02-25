Adana’ya 315 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 2014-2017 yılları arasında 2 bin 450 kilometre yol, 102 köprü ve menfez, bin 403 kilometre içme suyu şebekesi, 560 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kente kazandırıldığı, kent içi ulaşımı rahatlatacak Devlet Bahçeli Köprüsü’nün yüzde 60’ının tamamlandığı belirtildi. Yatırım tutarı 214 milyon lira olan, bin 800 metre uzunluğundaki, 39 metre genişliğindeki 6 şeritli köprünin, 2018’in ekim ayında tamamlandığında Adana’nın kent içi ulaşımında 40-50 yıllık rahatlama getireceği vurgulandı.

Kuzey-güney yönünde 6 kilometre boyuncu kesintisiz trafik akışı sağlayacak AIparslan Türkeş Bulvarı Farklı Seviyeli Kavşak Projesinin ise 824 metre uzunluğunda, ikişer şeritli 6 köprüden oluştuğu, projede Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı kesişimlerinde köprü temel inşaatlarının tamamlandığı kaydedildi.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde başlanılan İlim Yolu Projesi ise eş zamanlı üç güzergahın kazanılması açısından ulaşım yatırımlarında bir milat olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, büyük ölçekli kamu yatırımlarına ulaşım verecek projenin birinci ayağını Çukurova Üniversitesi kampüsü içinden kuzey-güney yönünde açılan 4 kilometre uzunluğundaki, 35 metre genişliğindeki İlim Yolu Bulvarı’nın oluşturduğu, yine üniversite yerleşkesinden geçip, Çatalan Caddesi’ne bağlanacak 3.5 kilometre uzunluğundaki Üniversiteler Bulvarı ve 2.5 kilometre uzunluğundaki Güney Kampüs Bulvarı’nın, üniversitelere ve Sarıçam’ın gelişim alanlarına ulaşım vereceği belirtildi.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nda bir şeridin trafiğe kapatılmasıyla kazanılan alanda bisiklet ve koşu yolu, geniş kaldırım, ahşap teraslar, umumi tuvaletler, büfeler, çeşmeler ve kent mobilyalarının kendini gösterdiği, 3 kilometrelik güzergahta muhtelif büyüklüklerde toplam 1000 araç kapasiteli otoparkların oluşturulmasına başlandığı vurgulandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde yapılan büyük ölçekli kamu yatırımlarına yönelik ulaşım planlamaları doğrultusunda bin 500 metre uzunluğundaki Ege Bagatur Bulvarı’nın yenilendiği, Mithat Özsan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na bağlantısı olan, doğrudan yeni Adliye Sarayı ve Numune Hastanesi’ne erişim veren Ege Bağatur’un, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme ve aktivite alanları, bisiklet yolu ve koşu parkuruyla farklı bir bulvara dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi de (ASKİ) kentin içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüğü bu kapsamda Ceyhan’da 70 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileme projesine start verildiği, uluslararası standartlara sahip, sağlıklı iletim veren HDPE ve Duktil borular döşendiği kaydedildi. Sarıçam’da ise fosseptik sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen ASKİ’nin, Sarıçam Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörü ile Buruk Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi’ni uygulamaya koyduğu, Buruk Mahallesi ve bağlı bulunan İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinden geçecek 13 bin 784 metre uzunluğundaki ana kollektör ve 18 bin 536 uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin tesis edilmesiyle yöredeki fosseptik sorununu ortadan kaldırılacağı bildirildi. ASKİ’nin, içme suyu hizmetleri kapsamında 2018 yılı içinde Sarıçam’da 123 bin metre şebeke tesis edeceği kaydedildi.

Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde oluşturulan hayvan barınağı kompleksinde ise 2 bin köpek, 500 kedi, 100 at ve eşek ile yabani hayvanların tedavisi, aşılaması, bakımı ve rehabilitasyonu yapılacağı, Adana’nın ilk hayvan mezarlığının yer alacağı kompleksin ikinci etabına geçildiği belirtildi.