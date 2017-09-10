Adana’ya 40 bin metrakelik kent meydanı

Başkan Karalar, kent meydanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Seyhan ilçesindeki Balıkçılar Pazarı çevresindeki 40 bin metrekare alanı kapsayan alana yapılacak kent meydanının son yılların en büyük vizyon projesi olduğunu kaydeden Başkan Karalar, yapılacak meydanda kent mobilyalarının yanı sıra Adana’da milattan önce ve sonraki tarihlerde yaşayan medeniyetler ile cumhuriyet değerlerine ait heykellerin de meydanda sergileneceğini kaydetti.

200 milyon bütçeyle bir ilçe belediyesinin bu projeye cesaret edebilmesinin büyük bir olay olduğunu söyleyen Başkan Karalar, “Zeydan başkan bu işin altından kalkamaz” diyenlerin de haksız çıktığını, projenin hızla ilerlediğini kaydetti.

“Hijyenik bir balıkçılar pazarı esnafa kazandırılacak”

Balıkçılar pazarı çevresindeki 10 mahalleyi kapsayan alanda çarpık yapılaşma olduğunu ve Balıkçılar Pazarı’nın koku ve sağlıksız koşullar nedeniyle kötü bir örnek olduğunu anlatan Karalar, meydanla birlikte bölgenin dönüşeceğini, yeni ve hijyenik bir balıkçılar pazarını da esnafa kazandıracaklarını aktardı.

“Saydam ve Obalar caddelerinde trafiği de rahatlayacak”

Kentin büyük bir ihtiyacı olan meydan düzenlemesi sayesinde Saydam ve Obalar caddesinin genişlemesiyle trafiğin de rahatlayacağını kaydeden Karalar, “Burası esnafın önemli bir ticaret aksı. Meydanın etrafında şekillenmiş Avrupai bir düzen yapacağız. Daha sonra çevredeki mahallelerde de kentsel dönüşüm projeleri başlatacağız. Şekillenme boyunca vatandaş da bize destek verdi. Kısa sürede çok yol aldık. Göreve geldiğinizde belediyeyi tanımanız için 1 sene geçiyor. Siz 3 sene içerisinde kamulaştırmayı ve projenin yüzde 90’ını bitirmeyi hedefliyorsunuz. Her şey yolunda ve zamanında gidiyor” diye konuştu.

“FETÖ problemi kamulaştırma davalarını yavaşlattı”

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, projenin ilerleyişine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Yıkımlarda yüzde 70’i geçtik. Kamulaştırmada yüzde 92’deyiz. Yüzde 8’i de şu anda yargıda son aşamada. Bu son 1 yıldır yargıda FETÖ davaları nedeniyle sürekli değişiklikler oluyor. Aslında 8 ay önce biterdi ama sürekli mahkemelerin başkanlarının değişiyor olması geciktirdi. Yine de meydanın şekli ortaya çıktı. 40 bin metrekarenin yüzde 70’i yıkıldı. Yüzde 10-15’i önümüzdeki hafta yıkılacak. Yıkımlar devam ediyor. İçinde insan varken çok yıkmak istemiyoruz. Biz satın alıyoruz, parasını veriyoruz ama satan kardeşmiz başkasına kiraya veriyor. Bu da süreci 6-7 ay geciktirdi. Yine de çok az insan mahkemeye başvurdu fakat verdiğimiz ücretler mahkemenin yüzde 10-15 üstünde oldu. Mütemadiyen anlaşma yoluna gittik. Bine yakın burada hak sahibi var. 990’u ile sorunsuz anlaştık. Bir kuruş borçlanmadan kamulaştırmanın tamamını çözdük. Ekimin sonunda 3 bölümde inşaat olacak burada. Birinci bölümünün ihalesine çıkacağız.”