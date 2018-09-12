Adana'ya dev kent meydanı

Seyhan Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri yapımı devam eden “Adana Kent Meydanı”nda incelemelerde bulundu.

Seyhan Belediyesi'nce yapımı süren Adana Kent Meydanı inşaatı devam ediyor. 7 etaptan oluşan ve ilk 3 etabının inşaatı devam eden meydanda incelemelerde bulunan meclis üyeleri çalışmalarla ilgili Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Toros'tan bilgi aldı. İncelemeye CHP'li meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı.

Adana Kent Meydanı; 41 bin 892 metre kare alan üzerine kurulacak. Yapılacak inşaat alanının yüzde 60'ı; 800 ve 600 kişilik tiyatro ve opera salonu, konferans merkezleri, sergi salonları, performans sanatları merkezi, gastronomi müzesi, 300 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu, belediye hizmet binası, çocuk oyun evi, kadın istihdam ve eğitim merkezi olacak. Yer altında 700 araçlık otopark olacak. Bu inşaatların tamamı belediye öz kaynakları ile yapılacak. 150 yıllık çerçi konağı restorasyonu da yapılacak. Bu alanlarla özdeşleşmiş balıkçılar çarşısını modern hale getirip buradaki yaşama katkı sunması için aynı yere konuyor. Bölge sadece ticari değil aynı zamanda konut alanı. Bu nedenle isteyenlere evlerinin karşılığında para isteyene yine evlerinin karşılında ev verildi. Karacaoğlan Caddesi, Saydam Caddesi'ne 15 metre genişliğinde 255 metre uzunluğunda yeni bir yol ile bağlanacak. Yine yanından geçen Obalar Caddesi 15 metre ve Saydam Caddesi 25 metre genişletilecek. Bunun 2 bin metrekare üzeri Saydam Caddesi'nin genişletilmesine gidiyor.