Adana’ya lezzet festivali geliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, “Adana Lezzet Festivali” hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Festival hazırlıkları ve içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, Adana Valiliği’nin himayelerinde düzenlenecek olan festival günleri boyunca kentin farklı noktalarında kurulacak olan ‘Gastro Şov’ sahnelerinde ünlü Adanalı ustaların ve şeflerin farklı Adana lezzetlerini hazırlama şovlarının yapılacağı, Adana mutfağı ve lezzetleri üzerine çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği, tüm Türkiye’den gelecek misafirlerin ve lezzet tutkunlarının kendi beğenilerine göre istedikleri atölyelere katılma şansı bulacağını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, binlerce yıllık tarihin izlerini bünyesinde taşıyan ve her ilçesi farklı turistik zenginliğe sahip olan Adana’nın, turizmin her çeşidinden yararlanılacak zenginliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Demirtaş, “Turizmde çeşitlilik” kavramıyla birlikte, sektörde ön sıralarda yer almaya başlayan “gastronomi turizminin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Vali Mahmut Demirtaş, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Adana’nın zengin mutfağının ve yemek kültürünün tanıtımının yapılacağı “Adana Lezzet Festivali”nin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.