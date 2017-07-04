Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 12:40

Adana’ya modern hayvan barınağı

Adana’da 117 dönüm alanda Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı komplekslerinden biri inşa ediliyor.

Adana’ya modern hayvan barınağı

04 Temmuz 2017 12:40

Tesislerde 2 bin köpek, 500 kedi, 100 at-eşek ile yabani hayvanların tedavisi, aşılaması, bakımı ve rehabilitasyonu sağlanacak.


Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde 117 dönüm alanda projelendirilen hayvan barınağının 43 dönümlük ilk etabını ekim ayında hizmete açacak.


2 bin köpeğin barınacağı ilk etap tesislerde ziyaretçi salonu, kafeterya, sahiplendirme alanı, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi, mutfak ve soğuk hava deposu yer alacak. Köpek barınağında yetişkinler, yavrular ve hastalıklı köpekler için ayrı yaşam alanları bulunacak. Köpeklerin barındığı bölümle bağlantılı olacak şekilde 35 dönüm arazide doğal yaşam alanı oluşturulacak.



Kediler için özel evler


Proje dahilindeki kedi barınağı ise 39 dönüm alanda inşa edilecek. 500 kedinin koruma altına alınacağı bu bölümde 3 adet büyük kedi evi, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi konumlandırılacak. Kedi barınağının hemen yanında at ve eşekler için ayrı ayrı haralar yapılacak. 100 at-eşeğin barınacağı alanda iki adet de padok hazırlanacak. Bu padoklarda engelliler için atlı terapi faaliyetleri gerçekleştirilecek.


Modern hayvan barınağını projelendirirken hayvan dostlarının taleplerini dikkate alan Adana Büyükşehir Belediyesi, komplekste hayvan mezarlığına da yer verdi. Hayvanseverler, hayatını kaybeden can dostlarını bu alanda toprağa vererek, mezarlarını diledikleri zaman ziyaret edebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!