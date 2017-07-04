Adana’ya modern hayvan barınağı

Tesislerde 2 bin köpek, 500 kedi, 100 at-eşek ile yabani hayvanların tedavisi, aşılaması, bakımı ve rehabilitasyonu sağlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde 117 dönüm alanda projelendirilen hayvan barınağının 43 dönümlük ilk etabını ekim ayında hizmete açacak.

2 bin köpeğin barınacağı ilk etap tesislerde ziyaretçi salonu, kafeterya, sahiplendirme alanı, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi, mutfak ve soğuk hava deposu yer alacak. Köpek barınağında yetişkinler, yavrular ve hastalıklı köpekler için ayrı yaşam alanları bulunacak. Köpeklerin barındığı bölümle bağlantılı olacak şekilde 35 dönüm arazide doğal yaşam alanı oluşturulacak.

Kediler için özel evler

Proje dahilindeki kedi barınağı ise 39 dönüm alanda inşa edilecek. 500 kedinin koruma altına alınacağı bu bölümde 3 adet büyük kedi evi, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi konumlandırılacak. Kedi barınağının hemen yanında at ve eşekler için ayrı ayrı haralar yapılacak. 100 at-eşeğin barınacağı alanda iki adet de padok hazırlanacak. Bu padoklarda engelliler için atlı terapi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Modern hayvan barınağını projelendirirken hayvan dostlarının taleplerini dikkate alan Adana Büyükşehir Belediyesi, komplekste hayvan mezarlığına da yer verdi. Hayvanseverler, hayatını kaybeden can dostlarını bu alanda toprağa vererek, mezarlarını diledikleri zaman ziyaret edebilecek.