Adana’ya şehit ateşi düştü

Şehidin Adana’daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Uzman Çavuş Talat Bildirici (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Talat Bildirici’nin (26) ilçeye bağlı Çamdere Mahallesi’ndeki babası Ali annesi Müzeyyen Bildirici’ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, 2 kardeşi bulunan Talat Bildirici’nin geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği, eşi Şeyda Bildirici’nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.