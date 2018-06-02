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02 Haziran 2018 19:32

Adana’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK’lı teröristlerce iş makinesine düzenlenen saldırıda şehit olan Uman Çavuş Tayfur Uluçay’ın (26) acı haberi, memleketi Adana’nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Adana’ya şehit ateşi düştü

02 Haziran 2018 19:32


Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından ilçeye bağlı Yukarıkeçili Köyü Çardak Mahallesi’ndeki baba evine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrenen baba Kemal (58) ile anne Sultan Uluçay (47) gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan komşuları ve yakınları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Şehidin komşuları ise anne Sultan Uluçay’a “Ağlama, ağlayıp ta düşmanları sevindirme” diye feryat etti. Şehidin Annesi Sultan Uluçay ise oğlu ile iki gün önce telefonla görüştüğünü ve her gün sahur vakti arayıp kendini kaldırdığını ancak dün sahur vaktinde aramayınca şüphelendiğini söyledi. Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay’ın bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.


Şehidin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.




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