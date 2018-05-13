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13 Mayıs 2018 14:31

Adana’ya Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş ilçesine kurulacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölge istihdamına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Adana’ya Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

13 Mayıs 2018 14:31


Vali Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantı ile balıkçılık ve su ürünleri sektörü açısından büyük bir potansiyele sahip olan Karataş ilçesinde yapılması planlanan ‘’Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’’ ile ilgili gelinen aşama değerlendirildi.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şube Müdürleri Fethi Molla ve Uğur Ayhan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz’ın katıldığı toplantıda Vali Demirtaş, projenin Türkiye’de bir ilk olacağını dile getirdi.


Vali Demirtaş, Karataş’ın Adalı Mahallesi civarında 6 bin 350 dekar alanda yapılması planlanan ve Bakanlıkça yer tahsisi onaylanan projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki istihdama da önemli katkılar sağlanacağını ifade etti.


Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı balık çeşitleri ve karides üritelirek Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi hedef pazarlara ihraç edileceği belirtildi.




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