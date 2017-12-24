Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 12:11

Adana’ya “Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi" kurulacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kurulması planlanan “Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi” konusunda ihtiyaç alanının belirlenmesi yönünde proje hazırlanmasını ve kooperatife üye kayıtlarının bir an önce başlatılması talimatı verdi.

Adana’ya “Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi

24 Aralık 2017 12:11


Vali Demirtaş, Tekstil Yapı Kent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu ile Adana Hazır Giyim Platformu Başkanı Mehmet Savatlı ile sektör temsilcilerinin, önceki gün gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde dile getirdikleri, “Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi" projesi örneğinde olduğu gibi, Adana’da "Tekstil ve Hazır Giyim Bölgesi oluşturulması” yönündeki taleplerinin ardından, Kocavezir Mahallesi’nde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren tekstil esnafını işyerlerinde ziyaret etti.


Tekstil Yapı Kent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretleri sırasında, tekstil esnafının sorunlarını dinleyen, görüş alışverişinde bulunan ve atölyeleri gezen Vali Demirtaş, tekstil sektörünün ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.


Esnaf ziyaretinde, tekstil sektörünün, ihracatın yanı sıra istihdama da önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, kurulması planlanan “Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi” konusunda ihtiyaç alanının belirlenmesi yönünde proje hazırlanmasını ve kooperatife üye kayıtlarının bir an önce başlatılması talimatı verdi.


Vali Mahmut Demirtaş’ın, Kocavezir Mahallesi’ndeki tekstil esnafını ziyareti, iş yeri sahiplerinin taleplerine yönelik ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür mesajlarını iletmesiyle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazartesi
    Hafif Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç