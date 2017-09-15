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15 Eylül 2017 15:22

Adana’ya yeni otogar teklifi mecliste kabul edildi

Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir mahallesinde 87 dönümlük alanda yap-işlet modeliyle yeni otogar yapılması yönündeki teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Adana’ya yeni otogar teklifi mecliste kabul edildi

15 Eylül 2017 15:22


Başkan vekili Murat Cevherbucak başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli kararlar alındı. Buna göre, meclis gündemine getirilen Seyhan ilçesi Bahçeşehir mahallesinde 87 dönüm alanda yeni otogar yapılması teklifi AK Parti grubunun red oyu vermesine karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Yap-işlet modeli ile hayata geçirilecek olan ve 30 yıl hizmet vermesi planlanan yeni otogarın 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Halen D-400 üzerinde hizmet veren eski otogar 23 yıldan bu yana hizmet veriyordu.



Bulvarlara parkmetre


Mecliste ayrıca 3 aynı bulvarda parkmetre uygulaması başlatılması teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Turgut Özal Bulvarında 607 adet, Kenan Evren 365 adet ve Bülent Angın Bulvarı’na da 263 adet olmak üzere toplam 1238 adet otopark alanının Yeni Adana İmar AŞ’ ye 2024 yılına kadar devrine ilişkin teklif oy çokluğu ile kabul edildi.



Okulun ilk günü toplu taşım ücretsiz


Bu arada okulların açıldığı gün Adana’da belediye otobüsleri ile metronun öğrenci ve velilere ücretsiz hizmet vermesi yönündeki teklif de oy birliği ile kabul edildi. Buna göre 18 Eylül 2017 Pazartesi günü öğrenci ve veliler toplu taşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.




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