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Adana'yı toz bulutu sardı

ADANA (İHA) – Suriye üzerinden Türkiye’ye gelen toz bulutu Adana’da da etkili oldu.

ADANA (İHA) – Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu Adana'da da etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, toz bulutları gündelik hayatı da olumsuz etkiledi.


Suriye üzerinden gelen ve yaklaşık bir haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan toz bulutu, Adana'ya da ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, boğucu bir havanın hakim olmasına neden oldu. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Adana'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta bile zorlandı.


Tozdan rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Celil Ünsat, "Havada toz bulutu var. Güneş görünmüyor ama hava bayağı boğucu ve sıcak. İnsanlar mümkün mertebe dışarı çıkmamalı. Çünkü toz öksürüğe neden oluyor" diye konuştu.


Dünden beri havanın değişik bir hal aldığını belirten Erdal Aksoy, "Boğucu bir hava var. Güneş yok fakat terliyoruz. Bu mevsimde böyle bir havanın olmaması lazım aslında. Ama başa gelen çekilir" dedi.

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