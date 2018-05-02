Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:28

ADAPADER, Çin’de Çukurova’nın yöresel yemeklerini tanıttı

Adana’nın yemek kültürünü ve lezzetlerini uluslararası ve ulusal etkinliklerde tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türkiye Yöresel Yemekler Festivali’nde lezzet şöleni yaşattı.

ADAPADER, Çin’de Çukurova’nın yöresel yemeklerini tanıttı

02 Mayıs 2018 14:28


ADAPADER Başkan Yardımcısı Metin Ertürk ve meslektaşları Adana kebabı, kuzu tandır, patlıcan güveç, sarımsaklı köfte, baklava, portakallı sütlaç, tel kadayıf ve sakızlı muhallebi başta olmak üzere, Türk mutfağından 150 seçkin lezzeti Çinlilerin beğenisine sundu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye Yöresel Yemekler Festivali’ne merkezi Adana’da bulunan Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu’na üye dernekler katıldı. ADAPADER Başkan Yardımcısı Metin Ertürk, Adıyamanlı mutfak şefi Mehmet Sait ve Mersinli mutfak şefi Musa Güvençli, 10 gün süreyle Türk mutfağının birbirinden lezzetleri yemek ve tatlılarını hazırladı. Metin Ertürk ve meslektaşları, Adana kebabı, kuzu tandır, patlıcan güveç, sarımsaklı köfte, baklava, portakallı sütlaç, tel kadayıf ve sakızlı muhallebi başta olmak üzere, Türk mutfağından 150 seçkin lezzetle büfeleri donattı.


Metin Ertürk, medeniyetlere beşiklik eden Çukurova’nın ve Adana’nın zengin yemek kültürünü Çin Halk Cumhuriyeti’nde tanıtma fırsatı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı yöneticileri, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak’a ve ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç