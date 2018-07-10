ADASO Başkanı Kıvanç: “Güçlü, istikrarlı büyümenin önü açıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesindeki icracı isimler arasında iş dünyasından temsilcilerin yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirten Kıvanç, millet iradesi ile gerçekleşen yeni yönetim sisteminin ve yeni kabinenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğinde karar alma süreçlerinin hızlanacağını ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin sağlanacağını belirten Kıvanç, yeni sistemin istikrarı ve güven ortamını daha da güçlendireceğini vurguladı. Kıvanç, “Ülkemizin önümüzdeki süreçte büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yeni bir sıçrama gerçekleştireceğine ve 2023 yılı hedeflerine emin adamlarla ve kararlı şekilde ilerleyeceği inancındayım” dedi.

Kuvvetli yönetim modeliyle ülkemizi daha müreffeh bir noktaya taşımanın mücadelesine elbirliği içerisinde destek verilmesi gerektiğini belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, şunları kaydetti:

“Sanayiciler olarak üzerimize düşen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat görevlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Gerekli şartlar olduğunda ülke sanayicisi olarak neler başarabileceğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde yeni sistemin getirdiği dinamizm ile çok daha iyilerini gerçekleştireceğiz.”