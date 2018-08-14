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14 Ağustos 2018 09:07

Adıgüzel, maymununa 1,5 ay sonra kavuştu

Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan örümcek cinsi maymun, yiyecek ararken girdiği bir evde bulundu.

Adıgüzel, maymununa 1,5 ay sonra kavuştu

14 Ağustos 2018 09:07


Oto yıkamacı Erkan Adıgüzel’in, 7 yaşındaki örümcek cinsi maymunu, 16 Temmuz günü iş yerindeki bir müşterinin sevmek istemesi sonucu ürküp kaçtı. Adıgüzel, o günden sonra her yerde maymununu aradı ancak bir türlü bulamadı. Kayıp maymun, bugün acıkınca 100. Yıl Mahallesi’nde bir eve girdi. Dairesinde bir maymun olduğunu gören ev sahibi kadın büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. kadın, daha sonra maymun kaybolduğu haberlerini izlediğini hatırlayarak sahibi Adıgüzel’in telefonunu bulup aradı. Adıgüzel, kadının "Evimizde maymun var. Sanırım sizin kaybolan maymununuz. Biz korkuyoruz. Gelip onu alır mısınız" sözleri üzerine büyük sevinç yaşadı ve hemen 100. Yıl Mahallesi’ne gitti.


Eve girdiğinde maymununu karşısında gören Adıgüzel, kucağına alarak sevip hasret giderdi. Adıgüzel, aileye de kendisini arayıp haber verdikleri için teşekkür etti. Adıgüzel, iş yerine getirdiği maymununun önce karnını doyurdu sonra da onu omuzuna alıp uzun süre oynayarak hasret giderdi.


Maymunu bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Adıgüzel, maymununa çok alıştığını, çocuğu yerine koyduğunu, kaybolduğu süre içinde büyük üzüntü yaşadığını söyledi.




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