‘Adli kontrol’de parmak izi ile anlık kontrol dönemi

Pilot bölge olarak seçilen Adana’daki 3 polis merkezinde hayata geçen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) entegre uygulama, evrak yoğunluğunu azaltarak kırtasiye tasarrufu sağlarken, suistimallerin de önüne geçecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Parmak Kimliği Tanımlama ve Doğrulama Sisteminin Kullanılması’ projesiyle Adana ile birlikte 12 ilde parmak izi ile takip programı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne sunucu bilgisayar, güvenlik duvarı, parmak izi okuyucu; merkez Seyhan ilçesindeki Bağlar, Çukurova ilçesindeki Fatih ve Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı polis merkezlerine de biyometrik parmak izi tanıma terminalleri yerleştirildi.

Islak imza yerine parmak izi

Yükümlülerin parmak izi, kişisel bilgileri ve denetim planı ilk kayıt aşamasında alınarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan sunucu üzerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) entegre edilerek depolandı. Mahkemelerce haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, ıslak imza yerine parmak izi tanıma cihazıyla yapılan işlemle yükümlülüklerini yerine getirmeye başladı. Parmak kimliği kayıt ve doğrulama ünitelerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin parmak izlerinin kullanılmasıyla denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlandığı proje ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, sisteme bağlı bilgisayar üzerinden, polis merkezinde parmak izlerini taratan yükümlüleri anlık olarak takip edebiliyor.

Daha etkin denetimle suistimaller engellenecek

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uygulamadan il genelindeki 3 polis merkezinde 550’si adli kontrol, 950’si de şartlı tahliyesine karar verilip denetimli serbestlik tedbirine çevrilen hükümlüler olmak üzere toplam bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Adana’nın pilot uygulama yapılan 12 ilden biri olduğunu anımsatan Yeldan, "İlimizdeki Köprübaşı, Bağlar ve Fatih polis merkezlerinde sistem faal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu sayede ilgililerin sisteme kayıt edilen parmak izleri, polis merkezlerine yerleştirilen okuyucular vasıtasıyla kontrol ve takip edilebilecek. Böylelikle suistimallerin önüne geçilecek. Ayrıca kırtasiyecilik azalacak, zaman ve evrak tasarrufu sağlanacak. Bu uygulamayı Adana’daki tüm polis merkezlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.