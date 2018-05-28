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28 Mayıs 2018 09:48

Adliye iftarında ışıklar şehitler için yandı

Adana Adliyesi’nde görev yapan yaklaşık 400 yargı mensubu ve çalışanı, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Adliye iftarında ışıklar şehitler için yandı

28 Mayıs 2018 09:48

Adliye çalışanları, iftar programında müftülük korosu tarafından ezgi ve ilahiler okunduğu sırada, şehitler için cep telefonlarını ışıklarını yakıp koroya eşlik etti.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Yardım Sandığı tarafından Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile eşi Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 7. Ceza Dairesi Başkanı Didem Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile eşi Adana BAM 6. Ceza Dairesi Başkanı Fetiye Hakgeçirmez Çolak, Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü ve Musa Ünel ve Adana Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcıları ile yaklaşık 400 yargı çalışanı katıldı.


Kuran tilavetinin ardından yargı mensubu ve çalışanları, birlikte oruçlarını açtı. Daha sonra eğitim tesisinde bulunan amfide, Adana İl Müftülük Korosu, ilahi ve ezgilerden oluşan bir dinleti sundu. Vatan uğruna canını feda eden şehitler için ezgilerin okunduğu sırada, amfiyi dolduran yargı mensubu ve çalışanları, cep telefonların ışıklarını şehitler için yaktı. Söylenen tüm ezgi ve marşlara eşlik eden adliye çalışanları, gece karanlığında gökyüzünü şehitler için yaktıkları ışıklarla aydınlattı.


Programda konuşan Başsavcı Ali Yeldan, “Bu mübarek günde iftar bereketini hep beraber paylaştık. Böyle güzel bir gecede bir arada olmamızı sağlayan, Yardım Sandığımızı ayakta tutan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve gecemize renk katan müftülük koromuza teşekkür ediyorum. Memleketimize ve milletimize huzur, hepimizin hanesine, çocuklarına sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından Başsavcı Yeldan, koro şefi Tarık Karadağ ile üyeler Esat Özkaya, Alican Çelikel, Fatih Delen ve Süleyman Mülayim’e, hükümlüler tarafından kozalaklardan yapılan ‘Kanatlı Kozalak’ isimli kuş figürlerinden hediye etti.




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