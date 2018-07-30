Adliyenin ilk dergisi: Adana Adliyesi E-Mecmuası

“Adana Adliyesi E-Mecmuası” adıyla yayınlanan ve adliyenin ilk dergisi olması özelliğini taşıyan dergide etkinlik, proje ve çalışmalara ilişkin haberler yer aldı.

Adalet Bakanlığınca Avrupa Birliği projesi olarak yürütülen ‘Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Türkiye’de ilk kez 2014’te Adana Adliyesinde kurulan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından “Adana Adliyesi Haftalık E-Bülten” adıyla yayın çıkarıldı. Dijital ortamda yargı mensubu ve çalışanlarına gönderilen bültende adliyede yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu ile ceza infaz kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmaları, sağlık köşesi, adliye çalışanlarının şiir ve fotoğrafları, içtihat ve uzlaştırma örneklerini içeren haberler yer aldı. 52’nci sayıya ulaşan bültenler Medya İletişim Bürosu’nda görevli zabıt katibi Tahsin Cem Ülker tarafından derlenerek dergi haline getirildi. Haftalık bültenlerin yanı sıra özel fotoğrafların da yer aldığı dergi “Adana Adliyesi E-Mecmuası” adıyla yayınlandı.

“DERGİMİZ İLK UYGULAMALAR ARASINDA MÜSTESNA BİR YER TUTACAK”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, derginin, adliyenin son dönemdeki hafızasını ortaya koyduğunu söyledi. Adalet hizmetlerinin nitelikli ve verimli yürütülmesine için kitlesel iletişimin önemli olduğunu vurgulayan Yeldan, “Yargıya olan güvenin arttırılması ve temel özgürlüklerin gerçekleşmesi amacıyla kurulan Medya İletişim Büromuz, yargısal faaliyetler hakkında doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlama ve halkın doğru bilgi ile adalete erişimi konusunda önemli görevler ifa etmektedir. Adliyemizin yeni dönemde değişen, yenilenen ve vatandaşlara hizmet odaklı anlayışının güzel örneklerinin yansıdığı bültenlerimizin ilgililerle paylaşılması, çalışanların motivasyonlarının yükseltilmesine fayda sağlayacaktır. Bu itibarla Medya İletişim Bürosu personelimizi emek ve çalışmalarından dolayı kutluyor, Adana Adliyesi dergimizin ilk uygulamalar arasında müstesna bir yer tutacağına inanıyorum” dedi.