Adnan Menderes Bulvarı asfaltlanıyor

Adnan Menderes Bulvarı’nın Karayolları İl Müdürlüğü tarafındaki girişinden Çoban Dede Parkı’na kadar olan bölümde asfaltlama çalışmaları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla başladı. Başkan Sözlü, “Çalıştığımız alanda kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz serbest bir çalışma şansına sahip olamadık göl yatağından tarafa serbest bir çalışma alanına girmiş değiliz. Yine Maliye hazinesine ait olan yerlerde istediğimiz düzenlemeyi yapamıyoruz. Bu biz burada çok eksik şeyler yapacak değiliz. Adanalılara hizmet noktasında azimliyiz, kararlıyız ve iddialıyız” dedi.

"Birinci sınıf çalışma"

Bu yaz dönemi içerisinde Çoban Dede Parkı’na kadar olan alanda çalışmaların tamamen biteceğini kaydeden Sözlü, “Burada yaptığımız çalışma ve düzenleme gerçekten 1. sınıf bir çalışma Adana’ya dışarıdan bakıldığı zaman Adana üzerinde oluşan taşra algısını tamamen ortadan kaldıracak. Gelecekte de bir şeyler yapılacaksa bunun üzerine eklenerek yapılabilir. En önemli değişiklik ise bulvar uygulamasını 2 şeritli 2 yol vardı toplamda 4 şeritti. Biz bunu 3 şerite indirdik ama Göl Mahallesi’nde bir alternatif bulvar açarak buranın ana ulaşım yolu olmaktan ziyade peyzaj ve park alanına hizmet eden bir ulaşım yolu olması. Ana ulaşım hattının da Göl Mahallesi’nde planlamış olduğumuz yeni bulvara yüklenilmesiyle buranın yükünü o bölgeye kaydırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni bir piknik alanı

Sözlü, Adnan Menderes Bulvarı yeni bir piknik alanı olmayacağının altını çizerek, “Yeni piknik alanını daha medeni, alt yapılarıyla, tuvaletleriyle, yeme içme alanlarıyla ve piknik masalarıyla arkadaşlarımız şuanda hazırlıyor. Orta refüjlerinde, yürüme alanları, piknik alanı olmayacak. İstanbul’da marina bölgesi İzmir’de Kordon ne ise Adana’da da bu bölge aynı olacak ama hemşehrilerimize de alternatif piknik alanını sunacağız. Bici bici yapan esnaflarımıza da altyapısı, tuvaleti, çeşmesi, büfesi hazır şekilde büyükşehir belediyesi tarafından yeni alanlar inşa edilip teslim edilecek. Çalışmaların gerçekleştiği bu alanda vatandaşlar için bisiklet yolu, yürüyüş yolu, 400 araçlık otopark var. İnşallah burası bittiğinde çağdaş Adana’nın yüzü olacak” diye konuştu.

"Atı alan Üsküdar’ı geçer"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın çok başarılı bir bakan olduğunu söyleyerek, “Ne hikmetse burayı bizim yapmamızı istemiyorlar. Şuanda da bir fizibilite projesi yaptırdığının farkındayım ama atı alan Üsküdar’ı geçer. Gelecek yani bizi mi engelleyecek kendi çalıştığımız yolumuzda. Adana’da böyle bir bakan çıkması Adana için talihsizlik. Büyük talihsizlik. Biz burada çalışıyoruz. Yapmadığımız bir şeyi gösterip ‘biz yapalım sayın başkanım’ desin. Sayın bakan, bakan olduğunda Ankara’da kendisine büyük bir heyetle gittik ve o heyetin liderliğini fikir babalığını ben yaptım. Gittik sayın bakan dedi ki ‘bisiklet yolları yapmak istiyorum’ hemen talimat verdim bisiklet yollarının projesini Proje Daire Başkanlığıyla beraber hazırladılar. Bir CD ile sayın bakana sunduk hemen. Üstelik bize ait olan Mustafa Kemal Bulvarının Yüreğir bölgesinde de Yüreğir Belediye Başkanımızla kendi partisinden bir bakanla ortak iş yapsın diye orayı da onlara uygulamasını serbest bıraktık. Bu konuda geniş gönüllü bir insanım kimseye karşıda bir kıskançlık içinde değilim” dedi.